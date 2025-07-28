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28 липня, 19:36
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Катастрофа на залізниці у Німеччині, серед пасажирів було 5 українців: у якому вони стані

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Німеччині зійшов з рейок регіональний експрес, серед пасажирів якого були українці.
  • В МЗС розповіли, в якому вони стані.

В неділю, 27 липня, поблизу міста Рідлінген регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами зійшов з рейок. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Серед пасажирів перебували, зокрема 5 громадян України. Про це 24 Каналу розповіли в МЗС. Там повідомили, в якому стані перебувають українці.

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Що розповіли в МЗС? 

Відповідно до даних Генерального консульства України в Мюнхені, 27 липня поблизу міста Рідлінген (федеральна земля Баден-Вюртемберг) регіональний експрес з щонайменше 100 пасажирами, який рухався за маршрутом Ройтлінген – Ульм, зійшов з рейок. 

Внаслідок інциденту 3 осіб загинуло. За попередніми даними, загинули машиніст та 2 співробітників залізниці. 

Також ще близько 50 людей зазнали поранення різного ступеню тяжкості. Вказується, що 25 з них перебувають у важкому стані.

В МЗС повідомили, що серед пасажирів перебували, зокрема 5 громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з 2-ма неповнолітніми дітьми. 

Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих – відсутні, 
– повідомили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що консули готові надавати необхідного сприяння.

Наразі причини інциденту встановлюються. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Мюнхені.