У катастрофі літака на Прикарпатті загинули пілот Ігор Табанюк та троє іноземців, – ЗМІ

У Івано-Франківській області 28 липня легкомоторний спортивний літак упав на житловий будинок. Загинули 4 осіб. Серед них, за інформацією ЗМІ, професійний пілот Ігор Табанюк та троє іноземців.

Як повідомляють івано-франківські ЗМІ, Ігор Табанюк був професійним льотчиком та інструктором. Також загиблий був одним з власників аеродрому малої авіації у Коломиї.

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Загинули троє іноземців-пасажирів

На борту, окрім Табанюка, перебували троє іноземців. Усі вони загинули. Трагедія сталась з літаком Advantic WT10. А він розрахований саме на пілота трьох пасажирів.

Що відомо про Ігоря Табанюка:

Син військового пілота, закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище.

За розподілом потрапив на Західну Україну.

Згодом працював в Азербайджані та Угорщині.

До Коломиї повернувся у 1992 році.

Очолював громадську організацію "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації".

Свій перший політ пілот здійснив ще 40 років тому.

У 2013 році за штурвалом літака загинув син Ігоря Табанюка.

Професійний пілот Ігор Табанюк / Фото "Репортера"

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Коротко про трагедію з легкомоторним літаком на Прикарпатті

Трагедія сталась близько 13:40 28 липня біля села Шепарівці Коломийського району. Спортивний літак упав прямо на житловий будинок, спалахнула пожежа. Її гасили 9 рятувальників та 3 одиниці техніки.