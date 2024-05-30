Удар по катерах "Тунець" у Криму: де розташована бухта Вузька, яку вночі атакувало ГУР

30 травня 2024, 13:26
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Головне управління розвідки 30 травня уразило два російські катери у Криму. Стало відомо, що дрони досягли бухти Вузька, що розташована у східній частині півострова.

Операцію здійснив легендарний спецпідрозділ ГУР Group 13 за допомогою морських дронів. Де розміщена бухта, яку вночі атакували розвідники – показує на карті 24 Канал

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Де розташована Вузька бухта

Головне управління розвідки повідомило, що атакувало катери у бухті Вузька. Журналісти Радіо Свобода геолокували відео, зняте морським дроном ГУР. Так, відповідні кадри підтверджують, що операцію проводили у бухті в порту Чорноморське. Вона розташована на східному узбережжі Криму.

Де розміщена бухта, у якій атакували катери: дивіться відео

Це вже друга атака на цю бухту за останній місяць. Так, 6 травня Головне управління розвідки знищило "російський швидкісний катер". Цього разу розвідка говорить про знищення двох транспортно-десантних катерів КС-701 "Тунець".

Знищення катерів "Тунець"

  • Головне управління розвідки 30 травня повідомило про знищення 2 катерів "Тунець" у Криму. У розвідці розповіли, що цієї ночі окупанти 32 рази підіймали в небо бойову авіацію. Зокрема, знищити українські дрони намагалися літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.
  • Окрім цього, безпілотники пробиралися до цілі через шквальний вогонь стрілецької зброї та 33-мм гармат. Проте хаотичні постріли росіян не допомогли їм відбити атаку. 
  • У ГУР наголосили, що спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.
  • Відомо, що ціна за новий модифікований катер становить 6,9 мільйона рублів. Стандартна версія в новому стані вартує близько 6 мільйона рублів.
Автор: Дмитро Усик