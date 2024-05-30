Удар по катерах "Тунець" у Криму: де розташована бухта Вузька, яку вночі атакувало ГУР

Головне управління розвідки 30 травня уразило два російські катери у Криму. Стало відомо, що дрони досягли бухти Вузька, що розташована у східній частині півострова.

Операцію здійснив легендарний спецпідрозділ ГУР Group 13 за допомогою морських дронів. Де розміщена бухта, яку вночі атакували розвідники – показує на карті 24 Канал.

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Де розташована Вузька бухта

Головне управління розвідки повідомило, що атакувало катери у бухті Вузька. Журналісти Радіо Свобода геолокували відео, зняте морським дроном ГУР. Так, відповідні кадри підтверджують, що операцію проводили у бухті в порту Чорноморське. Вона розташована на східному узбережжі Криму.

Де розміщена бухта, у якій атакували катери: дивіться відео

Це вже друга атака на цю бухту за останній місяць. Так, 6 травня Головне управління розвідки знищило "російський швидкісний катер". Цього разу розвідка говорить про знищення двох транспортно-десантних катерів КС-701 "Тунець".

Знищення катерів "Тунець"