На Херсонщині за загадкових обставин зникла колаборантка Губарєва

На частково окупованій Херсонщині загадково зникла колаборантка та "заступниця" Сальдо Катерина Губарєва. Зрадницю розшукує її чоловік.

Про це повідомив сам чоловік колаборантки Павєл Губарєв. Про це інформує 24 канал.

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Що відомо про зникнення Губарєвої

Катерина Губарєва працювала в окупаційній адміністрації Херсонської області. Її чоловік розповів, що 15 листопада близько 16:30 колаборантка зникла, відтоді на зв'язок вона не виходила.

Останнє місце, де бачили Губарєву – будівля уряду Херсонської області у Генічеську.

За словами чоловіка, спроби додзвонитися до Сальдо, щоб дізнатися місцезнаходження Губарєвої, "поки безрезультатні".

Губарєва потрапила в ДТП у Криму

27 жовтня колаборантка Катерина Губарєва нібито потрапила в ДТП в Криму. Фото її розбитої машини опублікували в мережі.

Попередньо, за кермом машини був водій. Спочатку повідомляли, що його та Губарєву начебто доправили до Сімферопольської лікарні.

У мережі оприлюднили фото розбитої машини марки Land Cruiser з державними номерами ВТ 5550 АВ. На ній їздила колаборантка.

Згодом з кількох джерел стало відомо про нібито смерть заступниці окупаційної адміністрації Херсонщини Катерини Губарєвої. Вона втекла в Крим кілька тижнів тому, а 27 жовтня буцімто загинула внаслідок ДТП.

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