Це була кривава історія – їй не місце в нас, – Братчук про демонтаж пам'ятника Катерині ІІ
Одеса – морські ворота України та дуже важливе місто, тому демонтаж пам'ятника Катерині ІІ – важливий. Ці імперські наративи потрібно прибирати – демонтувати згідно чинного законодавства.
Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що хоча ця інсталяція, яка зараз є в Одесі – Катерина ІІ зараз у ковпаку ката із зашморгом, нехай ще трохи побуде.
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Відбудеться сесія міської ради, я впевнений, що за прикладом міського голови, навіть ті депутати, які втекли закордон – дистанційно проголосують за демонтаж цієї фігури. Потрібно розуміти, що це не пам’ятник,
– зазначає Братчук.
За його словами, те, що має історичну цінність – флотоводців чи полководців, їх приберуть до музею, там де вони і спочивали.
Сергій Братчук про важливість демонтажу фігури Катерини ІІ у Одесі: дивіться відео
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"З іншого боку, хочу зазначити, що міський голова врешті підтримав позицію ОВА, позицію президента і головне – позицію одеситів", – каже речник Одеської ОВА.
Сергій Братчук каже, що не спостерігає масових протестів чи нарікань, з приводу того, що це імперське неподобство мають прибрати.
Це була кривава історія, їй не місце в нас,
– резюмує Сергій Братчук.
Громадяни зібрали підписи за демонтаж пам'ятника – мер Одеси був проти
- Ще влітку українці почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.
- Однак мер міста Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення пам'ятника.
- 28 вересня міськрада Одеси провалила голосування за демонтаж Катерини II. Більшість чиновників просто відмовилася голосувати. "За" висловилися лише 17 депутатів.