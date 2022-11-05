Це була кривава історія – їй не місце в нас, – Братчук про демонтаж пам'ятника Катерині ІІ

Одеса – морські ворота України та дуже важливе місто, тому демонтаж пам'ятника Катерині ІІ – важливий. Ці імперські наративи потрібно прибирати – демонтувати згідно чинного законодавства.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що хоча ця інсталяція, яка зараз є в Одесі – Катерина ІІ зараз у ковпаку ката із зашморгом, нехай ще трохи побуде.

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Відбудеться сесія міської ради, я впевнений, що за прикладом міського голови, навіть ті депутати, які втекли закордон – дистанційно проголосують за демонтаж цієї фігури. Потрібно розуміти, що це не пам’ятник,

– зазначає Братчук.

За його словами, те, що має історичну цінність – флотоводців чи полководців, їх приберуть до музею, там де вони і спочивали.

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"З іншого боку, хочу зазначити, що міський голова врешті підтримав позицію ОВА, позицію президента і головне – позицію одеситів", – каже речник Одеської ОВА.

Сергій Братчук каже, що не спостерігає масових протестів чи нарікань, з приводу того, що це імперське неподобство мають прибрати.

Це була кривава історія, їй не місце в нас,

– резюмує Сергій Братчук.

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