Щомісяця рубрика "привіт, Притула": ведуча Соляр відповіла, скільки донатить на ЗСУ
Уже понад рік від початку повномасштабного вторгнення Росії українці активно донатять на ЗСУ. Не лишилася осторонь і ведуча 24 Каналу.
В інтерв'ю радіо MAXIMUM Катерина Соляр розказала, що на початку повномасштабної війни перераховувала майже всі гроші, які мала, інформує 24 Канал.
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"Я не рахувала. Адже я майже не виходила в магазини, тому не було сенсу ніякого щось там йти собі купувати", – сказала Соляр.
Ведуча зізналася, що жила безкоштовно у своїх колег у Львові. Тому грошей, окрім харчування, особливо нікуди не було потрібно.
"А ми ще й харчувалися на роботі. Шеф наш домовився з колегами та з незламним українським бізнесом, який нас безкоштовно годував. Мені здається, кілька місяців перших так точно. Грошей там практично не витрачалося", – додала вона.
Тому усе, що мала, донатила. До того ж Катерина Соляр відновила свій ютуб, який планувала вести про подорожі Україною. Однак, подорожувала вона максимум на роботу та з роботи, тож на каналі з'явилися новини.
Скільки грошей Катерина Соляр задонатила ЗСУ: дивіться відео
Донати від українців
"На тому самому ютубі з'явилася графа "На Джавеліну". І все, що скидали "На Джавеліну", я теж перераховувала на Збройні Сили України. Там десь було, мені здається, щось близько 150 тисяч гривень з ютубу", – зазначила Катерина Соляр.
Підтримувати ЗСУ ведуча 24 Каналу продовжує і нині.
Кожного місяця в мене така традиційна рубрика. Коли отримую заробітну плату, я така: "Привіт, Притула. Що там? Куди треба? Що ми збираємо? Цей день настав",
– розповіла вона.
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