Щомісяця рубрика "привіт, Притула": ведуча Соляр відповіла, скільки донатить на ЗСУ

Уже понад рік від початку повномасштабного вторгнення Росії українці активно донатять на ЗСУ. Не лишилася осторонь і ведуча 24 Каналу.

В інтерв'ю радіо MAXIMUM Катерина Соляр розказала, що на початку повномасштабної війни перераховувала майже всі гроші, які мала, інформує 24 Канал.

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"Я не рахувала. Адже я майже не виходила в магазини, тому не було сенсу ніякого щось там йти собі купувати", – сказала Соляр.

Ведуча зізналася, що жила безкоштовно у своїх колег у Львові. Тому грошей, окрім харчування, особливо нікуди не було потрібно.

"А ми ще й харчувалися на роботі. Шеф наш домовився з колегами та з незламним українським бізнесом, який нас безкоштовно годував. Мені здається, кілька місяців перших так точно. Грошей там практично не витрачалося", – додала вона.

Тому усе, що мала, донатила. До того ж Катерина Соляр відновила свій ютуб, який планувала вести про подорожі Україною. Однак, подорожувала вона максимум на роботу та з роботи, тож на каналі з'явилися новини.

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Донати від українців

"На тому самому ютубі з'явилася графа "На Джавеліну". І все, що скидали "На Джавеліну", я теж перераховувала на Збройні Сили України. Там десь було, мені здається, щось близько 150 тисяч гривень з ютубу", – зазначила Катерина Соляр.

Підтримувати ЗСУ ведуча 24 Каналу продовжує і нині.

Кожного місяця в мене така традиційна рубрика. Коли отримую заробітну плату, я така: "Привіт, Притула. Що там? Куди треба? Що ми збираємо? Цей день настав",

– розповіла вона.

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