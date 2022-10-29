Екссоратника Навального Каца оголосили в федеральний розшук

МВС Росії оголосило у федеральний розшук блогера Максіма Каца. Раніше його визнали іноагентом.

У федеральний розшук оголосили також Андрєя Заякіна. Про це повідомляють росЗМІ.

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Чому Каца та Заякіна оголосили у федеральний розшук

Відомо, що проти Заякіна порушено кримінальну справу за статтею про фінансування екстремістської діяльності. Він пожертвував гроші у Фонд боротьби з корупцією. Його затримали наприкінці серпня.

Суд призначив Заякіну заборону певних дій. Зокрема, йому заборонялося виходити з дому вночі та користуватися інтернетом.

Про кримінальну справу російського блогера Максима Каца наразі невідомо. Він виїхав із Росії після початку російського вторгнення в Україну. У липні 2022 року Мін'юст Росії визнав його іноземним агентом, мовляв, його діяльність фінансується Україною.

Що відомо про Каца та Заякіна

Максім Кац – російський політичний і громадський діяч, директор фонду "Городские проекты", колишній депутат муніципальних зборів від партії "Яблуко". В минулому член Координаційної ради російської опозиції. Також він є автором однойменного каналу на ютубі.

Зазначимо, що російського блогера Каца вважають загрозою безпеці України через публікації в соцмережах. Оскільки він неодноразово заявляв, що "російська опозиція нікому нічого не винна, особливо українцям".

Андрєй Заякін є засновником проєкту "Діссернет". Ця мережева спільнота спрямована на те, щоб викривати шахраїв та фальсифікаторів у науці.

"Діссернет" виявив близько тисячі липових дисертацій російських чиновників та депутатів Держдуми. Проєкт довів, 20% ректорів Росії мають неоригінальну дисертацію.

У жовтні 2022 року Каца внесли до бази українського сайту "Миротворець" за пропаганду "російсько-фашистського нацизму та шовінізму".

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