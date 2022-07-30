Казанський пояснив, для чого росіяни "зливають" відео з катуваннями українців

росіяни цілком свідомо опублікували відео з катуванням українського військовополоненого. У такий спосіб вони виконали для себе кілька цинічних завдань.

Про це 24 каналу розповів український журналіст Денис Казанський. За його словами, такі вчинки – це послання як українцям, так і росіянам.

Важливо Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих військових з Оленівки

росіяни давно перетворилися на худобу

Насамперед російські окупанти хочуть морально зламати українців. Вони демонструють, що в полон краще не здаватися, бо там буде звірська смерть. Можливо, у такий спосіб окупанти хотіли б, щоб українські захисники відступали зі своїх позицій. Але це відео, навпаки, лише розізлить як військових, так і цивільних.

Окрім цього, ролик оприлюднили, щоб потішити звичайних росіян. Казанський наголошує, що ці особи вже давно втратили все людське.

Багато росіян писали схвальні коментарі на це відео. Вони довели пропагандою ненависті цілий народ до стану худоби. Вони втратили все людське, що в них було. Це істоти, яких важко назвати людьми. Вони просто радіють жахіттям, – підкреслює Денис Казанський.

Денис Казанський про теракт в Оленівці та катування українського полоненого: дивіться відео

Нагадаємо, за даними Офісу гепрокурора, внаслідок російської атаки на колишню колонію в тимчасово окупованій Оленівці, де перебували українські полонені, загинуло близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Серед жертв були й мирні люди, які теж перебували в полоні.

російські нелюди звинувачували Україну в ударі, але це – типова брехня. СБУ перехопила розмову двох окупантів, які чітко кажуть, що саме росія вдарила по колишній колонії. Крім того, дивовижно, що внаслідок атаки жоден співробітник колонії "дивом" не постраждав. Існує версія, що окупанти підірвали колонію зсередини.