Катують та не лікують: донька 4 роки намагається врятувати полоненого батька

З 2018 року Віталія Атаманчука утримують у полоні проросійські бойовики. Його донька не втрачає надії зв'язатись з батьком і просить про допомогу, проте безрезультатно.

Олена Майбоженко покинула рідний Донецьк у 2014 році, коли місто обстрілювали бойовики. Згодом переїхала на Київщину з дітьми та чоловіком.

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А от вмовити батьків покинути домівку, в якій прожили все життя, не вдалось. У 2018 році батька Олени Віталія Атаманчука проросійські бойовики захопили в полон. Нині він за ґратами в 32-й колонії в Макіївці. Там чоловік отримав травму стегна.

Протягом трьох місяців він лежав прикутий до ліжка. Йому не давали ліків, не надавали медичної допомоги. Батькові зараз 70 років. Скільки ж він може прожити у такому стані, якщо у нього не зростеться кістка?

– розповіла Олена.

Зв'язку з батьком немає

За версією бойовиків тимчасово окупованої території Донецької області, Віталій Атаманчук впав на ногу, коли пересувався в'язницею. Та в це Олена не вірить, зв'язатись з батьком не може.

Щосуботи жінка разом з сином Дамиром приходить до храму ставити свічку за здоров'я батька. Бо ж надії на визволення майже не лишилось.



Олена Майбоженко з сином в церкві / Скриншот з відео 24 каналу

Олена зверталась із заявами до міжнародних організацій, а також СБУ, прокуратури, президента і омбудсмена Людмили Денісової. Та натомість назбирала лише товсту папку з відписками.



Донька полоненого Віталія Атамчука / Скриншот з відео 24 каналу

"У листі, який я отримала від Денісової немає жодного факту, що вони щось роблять для того, щоб звільнити мого батька. Коли мовиться про ОБСЄ, Червоний Хрест, коли ми робимо запити в ці організації, нам телефонують і кажуть, що нашими родичами займаються. Але жодної інформації немає", – зазначила Олена.

Донька полоненого Віталія Атамчука про пошуки батька: дивіться відео

Напередодні свят родичам обіцяли, що буде обмін "60 на 60". Але з невідомих причин він не відбувся. До останнього Олена вірила, що невдовзі побачить батька.



Фото Віталія Атамчука, який перебуває в полоні / Скриншот з відео 24 каналу

Що каже влада

За традицією перед Новим роком на телебаченні підіймають питання обміну полоненими. Володимир Зеленський під час свого пресмарафону говорив, що є чимало списків на обмін і вони направлені куди треба. Втім, жодної конкретики.

"Є списки, які окремо підіймаються на засіданнях. Є списки щодо кримських татар, є списки щодо наших полонених, які перебувають в Росії. Всі ці списки є і над цим ми працюємо", – зазначив президент.

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Москва відмовляється обміняти "всіх на всіх"

Україна готова до обміну. Втім Москва не приймає цієї пропозиції і не йде на поступки. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Якщо ми вважаємо, що досягли певного рівня в перемовинах, то пропонуємо будь-який варіант, щоб визволити наших людей. Ми говоримо – давайте жінок, тих, хто сьогодні вагітні, хворі, давайте цивільних, якщо ви не хочете відпускати наших військовополонених. Будь-які варіанти. Ірина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Голова Центру громадянської свободи Олександра Матвійчук вважає, що для Росії обмін полоненими – суто політичне питання. За її словами, Росія використовує людей як обмінний фонд для того, щоб тиснути на Україну і вимагати різних геополітичних поступок.

Тут потрібен голос міжнародних партнерів. Зокрема Франції, Німеччини, як країн нормандського формату. Також усіх інших. Тому що Росія тримає цих людей. Від всіх інших залежить чи їх відпустять, коли їх відпустять,

– стверджує правозахисниця.

"Ми зі свого боку маємо робити все, щоб вони дожили до цього моменту звільнення. І щоб їх не катували, щоб їм надали медичну допомогу", – додала Олександра Матвійчук.



Олена Майбоженко намагається врятувати полоненого батька вже 4 роки / Скриншот з відео 24 каналу

Востаннє полонені повертались додому у 2020 році

Нині на окупованих територіях незаконно утримують близько 300 наших громадян. Вони не отримують медичної допомоги, не мають зв'язку із родичами. Цих людей утримують в антисанітарних умовах. Частина із них перебуває у тяжкому стані і потребує негайної меддопомоги. Останній обмін полоненими відбувся в квітні 2020 року. Бойовики передали нам 20 людей, собі забрали 14.