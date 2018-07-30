Катя Осадча і Юрій Горбунов похизувалась сімейними фото з відпочинку на морі

Зіркове українське подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова часто любить подорожувати морськими курортами. Цього разу вони зупинились в Одесі, якій насолоджуються відпочинком більше двох тижнів.

Телеведучі разом зі спільним сином Іваном багато відпочивають біля моря, коштують місцеві солодощі та насолоджуються компанією одне одного.

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Так, Катя Осадча ледь не щодня хизується в Instagram новими фото з відпустки, демонструючи різні пляжні образи та струнку фігуру. Зіркова матуся не забуває про головні тренди літа, серед яких можна побачити легкі білі накидки і солом'яні капелюхи.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 29 Лип 2018 р. о 1:15 PDT

Зірка також зізнається, що любить різні смаколики, сезонні фрукти та каву, якою в звичайні дні старається не зловживати.

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У свою чергу Юрій Горбунов показує в мережі, як займається йогою на морському узбережжі, а також тішить фанатів кумедним дописом, де показує майже однакове взуття зі своїм 1-річним сином. Як і раніше, подружжя поки що не показує обличчя Івана.