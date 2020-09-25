Кава Зеленського під час карантину в Хмельницькому: Верховний суд звернувся до Конституційного
Верховий суд надіслав на розгляд Конституційного подання щодо роз'яснення, чи можна притягти президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за порушення карантину. Мовиться про його похід до кав’ярні без маски у Хмельницькому.
Докладніше про конституційне подання від ВСУ щодо кави Зеленського
Подання надійшло до суду в п'ятницю, 25 вересня. Про попередні дати розгляду інформації наразі немає. Про це повідомляє пресслужба Конституційного суду.
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Автор клопотання (голова Верховного суду) просить Конституційний суд:
- надати офіційне тлумачення положень Конституції України в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.
Зауважимо, що у 2003 році Конституційний Суд ухвалив рішення про можливість залучення президента до кримінальної відповідальності тільки після закінчення термінів його повноважень або після імпічменту. Питання застосування адміністративного покарання для очільника держави не розглядали. А справа Зеленського є адміністративною.
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Що цьому передувало
- 3 червня під час візиту до Хмельницької області Володимир Зеленський з делегацією відвідали кав'ярню. Це було за кілька днів до того, як мала відновитися робота закладів харчування, щоправда тоді приймати відвідувачів можна було лише ззовні.
- Разом із президентом тоді були керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
- 10 червня в результаті проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за фактом порушення правил щодо карантину людей.
- А 19 числа суд у Хмельницькому вирішив оштрафувати всіх високопосадовців, крім Президента Володимира Зеленського за порушення карантину. Оштрафували також і власника закладу Андрія Мельниченка. Річ у тім, що під час розгляду суд засумнівався в можливості притягнення очільника держави до юридичної відповідальності через його недоторканність.
- Зрештою суд вирішив зв'язатися з головою Верховного Суду про скликання пленуму щодо звернення до Конституційного суду. Так, ВСУ попросив розтлумачити, чи, відповідно до Конституції, "президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень. Однак, мовиться про можливість притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.
- Сам Зеленський погоджується сплатити штраф, якщо такий буде на нього накладено. Також він має намір заплатити штраф і за кафе.