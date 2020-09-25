Верховий суд надіслав на розгляд Конституційного подання щодо роз'яснення, чи можна притягти президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за порушення карантину. Мовиться про його похід до кав’ярні без маски у Хмельницькому.

Докладніше про конституційне подання від ВСУ щодо кави Зеленського

Подання надійшло до суду в п'ятницю, 25 вересня. Про попередні дати розгляду інформації наразі немає. Про це повідомляє пресслужба Конституційного суду.

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Автор клопотання (голова Верховного суду) просить Конституційний суд:

надати офіційне тлумачення положень Конституції України в аспекті можливого притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Зауважимо, що у 2003 році Конституційний Суд ухвалив рішення про можливість залучення президента до кримінальної відповідальності тільки після закінчення термінів його повноважень або після імпічменту. Питання застосування адміністративного покарання для очільника держави не розглядали. А справа Зеленського є адміністративною.

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