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      Кава, чай чи тонік: вчені пояснили, від чого залежать наші смаки

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      На вибір між кавою чи чаєм впливають гени
      На вибір між кавою чи чаєм впливають гени / unsplash.com

      Вчені з Північно-Західного університету в Іллінойсі пояснили, від чого залежать смаки людей у виборів напоїв.

      Наші смаки у виборі того, що ми п’ємо залежать від генів, пише The Guardian з посиланням на результати дослідження.

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      Експерименти показують, що індивідуальна генетична схильність впливає на сприйняття гіркоти окремих речовин у каві, чаї чи алкоголі і, відповідно, на їхнє сприйняття смаковими рецепторами.

      Аби виявити причину різних смакових вподобань, науковці провели масштабне дослідження за участю близнюків. Досліди показали, що існують певні генетичні варіації пов’язані зі сприйняттям смаку.

      Деякі з мутацій відповідають за більшу чутливість до гіркоти кофеїну, інші – гіркоти пропілтіоурацилу чи хініну, який входить до складу деяких безалкогольних напоїв, зокрема, тоніку.

      У дослідження також були залучені дані сотень тисяч учасників з Великобританії віком від 37 до 73 років про те, яку кількість різних напоїв вони випивають впродовж дня. Цю інформацію порівняли з біоданими цих людей.

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      З’ясувалось, що люди, які генетично більш чутливі до гіркоти кофеїну, п’ють більше кави, ніж інші. А люди, яку мають більшу чутливість до гіркоти хініну, п’ють менше кави.

      Люди, які схильні до зловживання алкоголем, мають низьку чутливість до гіркоти пропілтіоурацилу.

      А якому напою віддаєте перевагу Ви?

      via GIPHY

       

      Теги: Здоров'я Здорове харчування дослідження
      Джерело: 24 канал
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