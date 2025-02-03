Росія вже воює проти нас, – глава дипломатії ЄС про загрози та порушення кордонів дронами

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на конференції послів заявила, що Росія вже воює проти Європейського Союзу, наголосивши на низці інцидентів.

Зокрема, вона згадала про перетин кордонів країн ЄС російськими БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дипломатичну службу Європейського Союзу.

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Яка загроза від Росії для ЄС

Кая Каллас під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС у понеділок, 3 лютого, у Брюсселі зазначила, що війна Росії проти України є загрозою для Європейського Союзу.

Проблема в тому, що Росія воює проти нас за кілька сотень кілометрів від наших кордонів. Їхні ракети та безпілотники вже перетнули наші кордони. Ми повинні допомогти покласти край цій війні,

– заявила вона.

На її думку, наразі країна має бути пріоритетом для Євросоюзу. Вона наголосила, що російський диктатор Владімір Путін хоче заволодіти всією Україною.

"Незалежно від того, в якій точці світу ви працюєте, або як далеко ви знаходитесь від України, важливо, щоб ми всі розуміли, якими насправді є наміри Росії щодо України… Україна має бути нашим пріоритетом", – наголосила глава дипломатії ЄС.

За її словами, Путіна турбують не ілюзорні загрози з боку НАТО, в іншому випадку він би не відводив свої війська від кордонів з країнами Альянсу. Вона вважає, що диктатор більше занепокоєний розширенням демократії та цінностей, які відстоює ЄС.

Вона переконана, що ЄС має змусити Кремль змінити свої цілі щодо України і єдина мова, яку розуміє Росія це мова сили. Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вже економічно сильний, й має сили та засоби, аби перевершити Росію, потрібна лише політична воля.

Крім вищезгаданого, вона також наголосила на важливості запроваджувати санкції проти союзників Росії, а також блокувати її прибутки від нафти й газу.