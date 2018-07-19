Кайлі Дженнер без ін'єкцій краси вразила схожістю з сестрою Кендалл: фото
Зіркові молодші сестри Кім Кардашян, героїні реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі і Кендалл Дженнер зачарували шанувальників спільним "селфі".
Сестри Кім Кардашян опублікувала фото на своїх сторінках в Instagram. Кендалл назвала Кайлі "інопланетною сестрою".
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"Люблю тебе, моя сестричка", – прокоментувала світлину Кайлі.
Багато прихильників зауважили, що зараз сестри Дженнер виглядають ідентично. Зазначимо, що напередодні Кендалл Дженнер відмовилася від використання філерів і продемонструвала зменшені губи.
Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram
Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram
Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram
Кендалл і Кайлі Дженнер у дитинстві / Архівне фото