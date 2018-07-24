Кайлі Дженнер похизувалася фігурою у ліжку: фото

Зіркова матуся та світська левиця Кайлі Дженнер знялася у фотосесії з українським фотографом Сашою Самсоновою.

Українка вже декілька років фотографує ціле сімейство Кардяшян-Дженнер. Нові світлини Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Кайлі Дженнер здивувала публіку дуже тонкими губами, відмовившись від ін'єкцій

На фотографіях Кайлі Дженнер чуттєво позує у світло-блакитному боді, який прикрашений перлами.





Кайлі Дженнер в об'єктиві Саші Самсонової

Зазначимо, що на знімках 20-річної Кайлі виглядає дуже ніжно. Крім того, як наголошують прихильники, дівчині пасують зменшені губи.