Кайлі Дженнер похизувалася фігурою у ліжку: фото
Зіркова матуся та світська левиця Кайлі Дженнер знялася у фотосесії з українським фотографом Сашою Самсоновою.
Українка вже декілька років фотографує ціле сімейство Кардяшян-Дженнер. Нові світлини Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фотографіях Кайлі Дженнер чуттєво позує у світло-блакитному боді, який прикрашений перлами.
Кайлі Дженнер в об'єктиві Саші Самсонової
Зазначимо, що на знімках 20-річної Кайлі виглядає дуже ніжно. Крім того, як наголошують прихильники, дівчині пасують зменшені губи.
Джерело: 24 Канал
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