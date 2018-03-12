Кайлі Дженнер похизувалася колекцією сумок на мільйон доларів: фото

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер продемонструвала свою любов до моди. Зірка виклала у мережу знімок своєї гардеробної, яка повністю заставлена дорогими сумками.

20-річна Дженнер позувала на фото у гігантській шафі, наповненій від підлоги до стелі дизайнерськими сумочками, вартістю мільйон доларів, пише Daily Mail.

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Кайлі Дженнер фанатка дорогих сумок

Серед брендів, які є у колекції Кайлі, Hermes Birkin, Chanel, Dior, Gucci та Balenciaga accessories.

Хоч Дженнер весь час присвячує материнству, вона також швидко повернулась у форму і запустила нову колекцію свого косметичного бренду Kylie Cosmetics.