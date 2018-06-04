Кайлі Дженнер показала миловидне фото з підростаючою донькою

Світська левиця та зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" побувала на дні народження народженні своєї племінниці Норт Вест разом зі своєю 4-місячною донечкою Стормі.

Святкування відбулось на території будинку сімейства Кардашянів, де вся вечірка для 4-річної Норт була прикрашена казковою тематикою, – центральним казковим героєм був єдинорог.

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День народження доньки Кім Кардашян – Норт Вест (ліворуч)

На подію приїхали вся велика сім’я Кардашян-Дженнер, серед яких була і Кайлі з донькою Стормі від бойфренда Тревіса Скотта. Для уродин племінниці 20-річна дівчина обрала стильні атласні шорти молочного кольору та білу футболку з принтом. Своє волосся зірка зручно підібрала у хвіст, а на грудях у зручному слінгу тримала донечку. Плечі доньки Кайлі прикрила аксесуаром від Gucci.



Кайлі Дженнер зі Стормі

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Оскільки Кайлі вже давно увійшла в робочий ритм і не публікувала нових світлин зі Стормі, то таке фото в Instagram одразу ж "засипали" коментарями тисячі прихильників. Лише за 12 годин фото вподобало більше 5 мільйонів користувачів.



Кайлі Дженнер їде на вечірку до племінниці Норт