Кайлі Дженнер показала ніжне фото з маленькою донькою
Світська левиця та власниця бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер святкує 21-ий день народження 10 серпня. З такої нагоди вона опублікувала кілька фотографій з піврічною донькою Стормі.
Кайлі зізналася, що цей рік став для неї особливим, тому що на світ з'явилася її дівчинка.
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"У день народження зі своїм найособливішим подарунком. Як я жила до твого народження, Стормі. Люблю тебе, мій маленький ангел", – написала Дженнер.
Варто відзначити, що автором фотосесії є український фотограф Саша Самсонова.
Зазвичай Кайлі не показує обличчя дитини у соціальних мережах, але на цей раз зробила виняток. Також зірка виклала колаж: на одному фото вона з донькою, а на іншому – з мамою Кріс Дженнер.