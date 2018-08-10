Кайлі Дженнер показала ніжне фото з маленькою донькою

Світська левиця та власниця бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер святкує 21-ий день народження 10 серпня. З такої нагоди вона опублікувала кілька фотографій з піврічною донькою Стормі.

Кайлі зізналася, що цей рік став для неї особливим, тому що на світ з'явилася її дівчинка.

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"У день народження зі своїм найособливішим подарунком. Як я жила до твого народження, Стормі. Люблю тебе, мій маленький ангел", – написала Дженнер.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Сер 2018 р. о 1:30 PDT

Варто відзначити, що автором фотосесії є український фотограф Саша Самсонова.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Сер 2018 р. о 1:35 PDT

Зазвичай Кайлі не показує обличчя дитини у соціальних мережах, але на цей раз зробила виняток. Також зірка виклала колаж: на одному фото вона з донькою, а на іншому – з мамою Кріс Дженнер.