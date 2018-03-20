Кайлі Дженнер показала, що допомагає їй зберігати струнку талію після пологів

Сестра Кім Кардашян, модель та акторка в популярному реаліті-шоу Кайлі Дженнер, поділилась секретами своєї фігури. після народження дитини вона регулярно одіває спеціальний корсет.

Як відомо, Кайлі Дженнер народила доньку Стормі 1 лютого 2018 року. Через місяць після пологів модель уже могла похизуватись стрункими формами, що стало приводом для чуток про звернення зірки до сурогатного материнства, передає Viva.

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Однак після резонансних припущень ЗМІ в мережі опублікували інтерв'ю з Кайлі Дженнер, де вона під час вагітності розповідала про труднощі та кількість набраних кілограмів.

Модель також зізналась, що позбутись зайвих кілограмів після пологів їй допомогли правильне харчування та регулярні тренування. Однак, згідно з опублікованим фото на Instagram-сторінці, Кайлі Дженнер продовжує працювати над своєю фігурою та носить спеціальний стягувальний корсет, який допомагає сформувати струнку талію.