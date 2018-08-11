Кайлі Дженнер показала, який сюрприз на день народження отримала від чоловіка
10 серпня американській світській левиці та базнесвумен Кайлі Дженнер виповнився 21 рік. Зірка "Сімейства Кардашян" показала, який сюрприз для неї підготував співак Тревіс Скотт.
Кайлі Дженнер у 21 рік може похизуватись чималими здобутками. Вона – успішна модель, акторка та власниця косметичного бренду. Однак попри таку популярність зірка вважає, що головним її досягненням є сім'я, яку вона рік тому створила з репером Тревісом Скоттом.
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Попри всі чутки у ЗМІ про недовіру Кайлі Дженнер до запального обранця пара все ж має міцні стосунки. Це видно і за сюрпризом, який чекав на модель в день її народження. Тревіс Скотт замовив чимало червоних троянд, якими прикрасили все подвір'я їхнього маєтку.
Прокинулась у невеличкій казці. Дякую, коханий,
– написала Кайлі Дженнер, додавши ефектне відео.
Нагадаємо, що свій день народження Кайлі Дженнер провела у колі своєї родини. Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" – Кім, Кортні, Кендалл, Хлої та їхня мама Кріс – вбрали ефектні міні-сукні, в яких пішли на гучну вечірку.
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