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Кайлі Дженнер показала, який сюрприз на день народження отримала від чоловіка

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Кайлі Дженнер 21: фото зі святкування
Кайлі Дженнер 21: фото зі святкування / Фото із соцмереж

10 серпня американській світській левиці та базнесвумен Кайлі Дженнер виповнився 21 рік. Зірка "Сімейства Кардашян" показала, який сюрприз для неї підготував співак Тревіс Скотт.

Кайлі Дженнер у 21 рік може похизуватись чималими здобутками. Вона – успішна модель, акторка та власниця косметичного бренду. Однак попри таку популярність зірка вважає, що головним її досягненням є сім'я, яку вона рік тому створила з репером Тревісом Скоттом. 

Читайте також: Кайлі Дженнер – 21: що треба знати про наймолодшу мільйонерку

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Попри всі чутки у ЗМІ про недовіру Кайлі Дженнер до запального обранця пара все ж має міцні стосунки. Це видно і за сюрпризом, який чекав на модель в день її народження. Тревіс Скотт замовив чимало червоних троянд, якими прикрасили все подвір'я їхнього маєтку.

Прокинулась у невеличкій казці. Дякую, коханий,
– написала Кайлі Дженнер, додавши ефектне відео. 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Нагадаємо, що свій день народження Кайлі Дженнер провела у колі своєї родини. Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" – Кім, Кортні, Кендалл, Хлої та їхня мама Кріс – вбрали ефектні міні-сукні, в яких пішли на гучну вечірку. 

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Мода
Джерело: 24 Канал
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