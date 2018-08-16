15:31
16 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    29°C 19°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Собчак зав'язала з політикою. Депутати РФ на гіроскутерах
Вєсті Кремля
20:25, 15 серпня
Вєсті.UA. Рада за колючим дротом. Рецепт припинення війни від Комаровського
Вєсті.UA
20:23, 15 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кайлі Дженнер показалася у новому іміджі: фото

245 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер тепер блондинка
Кайлі Дженнер тепер блондинка / Фото з Іnstagram

Бізнес-леді та зірка соцмереж Кайлі Дженнер, яка нещодавно відсвяткувала 21-ий день народження, кардинально змінила зачіску. Дівчина обрізала довге волосся і перефарбувалася у блондинку.

Кайлі полюбляє експериментувати з волосся і має колекцію стильних перук, однак цього разі вона запевнила, що вона обрізала справжнє волосся.

Читайте також: Кайлі Дженнер – 21: що треба знати про наймолодшу мільйонерку

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Зараз Дженнер виглядає немов близнючка своєї старшої сестри Кім Кардашян, яка також обрізала каре.

 

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 причин, чому військовому параду до Дня Незалежності України варто бути
сьогодні, 15:04 10 причин, чому військовому параду до Дня Незалежності України варто бути
Блог Соцмережі
Справи "великих риб": чим Кернес кращий за електрика
сьогодні, 13:00 Справи "великих риб": чим Кернес кращий за електрика
Дмитро Гнап
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
15 серпня, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
сьогодні, 12:00 "Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
Блог Медіа
Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
сьогодні, 11:11 Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
Блог Медіа
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук