Кайлі Дженнер показалася у новому іміджі: фото

Бізнес-леді та зірка соцмереж Кайлі Дженнер, яка нещодавно відсвяткувала 21-ий день народження, кардинально змінила зачіску. Дівчина обрізала довге волосся і перефарбувалася у блондинку.

Кайлі полюбляє експериментувати з волосся і має колекцію стильних перук, однак цього разі вона запевнила, що вона обрізала справжнє волосся.

Читайте також: Кайлі Дженнер – 21: що треба знати про наймолодшу мільйонерку

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 14 Сер 2018 р. о 7:47 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 14 Сер 2018 р. о 7:53 PDT

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 15 Сер 2018 р. о 2:32 PDT

Допис, поширений Kylie Jenner (@kingkjvogue) 14 Сер 2018 р. о 8:28 PDT

Допис, поширений Kylie Jenner Snapchats (@kyliesnapx) 14 Сер 2018 р. о 3:04 PDT

Зараз Дженнер виглядає немов близнючка своєї старшої сестри Кім Кардашян, яка також обрізала каре.