Кайлі Дженнер показалася у новому іміджі: фото
Бізнес-леді та зірка соцмереж Кайлі Дженнер, яка нещодавно відсвяткувала 21-ий день народження, кардинально змінила зачіску. Дівчина обрізала довге волосся і перефарбувалася у блондинку.
Кайлі полюбляє експериментувати з волосся і має колекцію стильних перук, однак цього разі вона запевнила, що вона обрізала справжнє волосся.
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Зараз Дженнер виглядає немов близнючка своєї старшої сестри Кім Кардашян, яка також обрізала каре.
Джерело: 24 Канал
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