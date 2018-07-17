Кайлі Дженнер у провокативній позі знялася з бойфрендом для GQ: фото

Кейлі Дженнер, яку журнал Forbes визнав однією з найбагатших знаменитостей, знялася для обкладинки видання GQ разом з коханим Тревісом Скоттом.

На фото 20-річна Дженнер була зображена у чорному купальнику, сидячи на колінах свого бойфренда, який був одягнений у строгий костюм.

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Допис, поширений GQ (@gq) 17 Лип 2018 р. о 5:09 PDT

Окрім зйомки, зіркова пара дала інтерв'ю, в якому вони обговорювали особисте життя.

Кейлі пригадала їх першу зустріч Трейвісом на музичному фестивалі Coachella: "Ми сподобалися один одному. Я просто стрибнула в автобус, а потім ми поїхали на захід сонця, я провела цілий тур разом з ним".

За словами Дженнер, Скотт не любить увагу, коли йдеться про їх стосунки.

"Я знаю, що йому не подобається увага. Ось чому наші відносини такі приватні. Якщо він запрошений на якусь подію, я не прийду. Тому що я хочу, щоб він зробив свою справу. Я знаю, що він не у захваті від цього, але він змирився, оскільки ми кохаємо один одного і у нас є сім’я", – поділилася вона.

Допис, поширений GQ (@gq) 17 Лип 2018 р. о 5:19 PDT

Допис, поширений GQ (@gq) 17 Лип 2018 р. о 5:33 PDT

Нагадаємо, 20-річна Кайлі Дженнер народила дівчинку від 25-річного репера Тревіса Скотта 1 лютого 2018 року. Чутки про вагітність Кайлі ширилися в мережі протягом останніх кількох місяців, однак зірка не поспішала їх підтверджувати.