Кайлі Дженнер засвітила апетитні форми в коротких шортах: фото
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" – Кайлі Дженнер – вразила прихильників новими знімками у соціальній мережі. Акторка засвітила апетитні форми у літньому образі.
Кайлі Дженнер не зупиняється на кар'єрі акторки в реаліті-шоу. Зірка вже є власником популярного косметичного бренду, який вже підкорив весь світ. Водночас сестра Кім Кардашян не відмовляється від стильних зйомок та активно заповнює свою сторінку в соціальній мережі Istagram.
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Знаменитість показала свій літній образ, чим вразила підписників. На кадрах, опублікованих в мережі, Кайлі Дженнер позує перед камерою на ліжку. Зірка вбрана у смугастий топ та об'ємні короткі шорти. Вбрання стильно підкреслило апетитні форми Кайлі Дженнер та красу її тіла.
Таким чином знаменитість вирішила прорекламувати матову помаду власного бренду. Кайлі Дженнер прагнула показати, що навіть зранку жінка може виглядати розкішно. Це знаменитості успішно вдалось. Щонайменше 3 мільйони користувачів мережі вподобали кожне із серії фото Кайлі Дженнер. Після такої реклами багато жінок поквапляться придбати косметику, принаймні, таке бажання вони висловили у коментарях до допису.