Кайлі Дженнер засвітила апетитні форми в коротких шортах: фото

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" – Кайлі Дженнер – вразила прихильників новими знімками у соціальній мережі. Акторка засвітила апетитні форми у літньому образі.

Кайлі Дженнер не зупиняється на кар'єрі акторки в реаліті-шоу. Зірка вже є власником популярного косметичного бренду, який вже підкорив весь світ. Водночас сестра Кім Кардашян не відмовляється від стильних зйомок та активно заповнює свою сторінку в соціальній мережі Istagram.

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Знаменитість показала свій літній образ, чим вразила підписників. На кадрах, опублікованих в мережі, Кайлі Дженнер позує перед камерою на ліжку. Зірка вбрана у смугастий топ та об'ємні короткі шорти. Вбрання стильно підкреслило апетитні форми Кайлі Дженнер та красу її тіла.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 7 Чер 2018 р. о 9:43 PDT

Таким чином знаменитість вирішила прорекламувати матову помаду власного бренду. Кайлі Дженнер прагнула показати, що навіть зранку жінка може виглядати розкішно. Це знаменитості успішно вдалось. Щонайменше 3 мільйони користувачів мережі вподобали кожне із серії фото Кайлі Дженнер. Після такої реклами багато жінок поквапляться придбати косметику, принаймні, таке бажання вони висловили у коментарях до допису.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 7 Чер 2018 р. о 9:48 PDT