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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кайлі Дженнер засвітила струнку фігуру в короткому топі: фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото з відкритих джерел

Новоспечена матуся Кайлі Дженнер вже через місяць після пологів весело проводить час та встигає ростити свою одномісячну донечку Стормі від репера Тревіса Скотта.

Зірка, схоже, вирішила добре провести час зі своїми подругами та сестрами, примірявши спокусливі образи.

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Кайлі обрала стильний чорний топ, який вдало підкреслював її груди та стрункий живіт, та лакову чорну спідницю. Поверх 20-річна дівчина одягнула яскравий оранжевий пуховик.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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