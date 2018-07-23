Кайлі Дженнер здивувала публіку дуже тонкими губами, відмовившись від ін'єкцій

Зіркова матуся та світська левиця Кайлі Дженнер декілька тижнів тому офіційно сповістила своїх прихильників, що відмовляється надалі використовувати "ін’єкції краси" під назвою філери. Тепер шанувальники неабияк дивуються її зміні іміджу.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

На черговій прогулянці з бойфрендом Тревісом Скоттом у Парижі дівчина засвітилась не лише у пікантному міні, а й з дуже тонкими губами. Якщо раніше Кайлі була відома своєю пишною формою губ, то зараз вона відчуває невеликий дискомфорт, оскільки помітно прикриває зменшені губи руками від папараці.

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Раніше Кайлі зазначала, що до використання філерів у неї було багато комплексів, спричинених її колишнім бойфрендом, який відзначав її хороше вміння цілуватись при "таких тонких губах". Відтоді Дженнер вирішила регулярно користуватись ін’єкціями, але після тривалих стосунків з Тревісом та після народження доньки Стормі від нього вона зрозуміла, що їй більше не потрібно вдаватись до таких послуг краси, оскільки її коханий любить її такою, яка вона є.

Що таке філер?Філер – це наповнювач для локальних ін'єкцій, які використовують в контурній пластиці лиця без хірургічного втручання. Цією послугою користується багато зірок шоу-бізнесу, зокрема Анджеліна Джолі, Наталі Портман, Меган Фокс, Мадонна та Кім Кардашян.