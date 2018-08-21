19:08
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кайя Гербер і Карл Лагерфельд випустили спільну колекцію одягу: стильні фото

251 Читать новость на русском
Кайя Гербер в кампейні Karl Lagerfeld x Kaia
Кайя Гербер в кампейні Karl Lagerfeld x Kaia / www.karl.com

Донька Сінді Кроуфорд та успішна модель Кайя Гербер почала співпрацю з культовим французьким модельєром та креативним директором будинку Chanel Карлом Лагерфельдом. Нова капсульна лінія одягу має назву лінійки Karl Lagerfeld x Kaia.

Зйомки рекламної кампанії, в якій головну роль виконала сама 16-річна Кайя Гербер, відбувались в сонячному Малібу, США. Зірка приміряла декілька стильних образів, де можна побачити стильні сумки, сонцезахисні окуляри, прикраси і головні убори.

Читайте також: Карл Лагерфельд назвав імена своїх улюблених моделей


Кайя Гербер в кампейні Karl Lagerfeld x Kaia

Над фотоісторією працював сам Карл Лагерфельд, який вже не вперше проводить модні зйомки. Про співпрацю француза з юною моделлю вперше заговорили ще на початку року, однак лише зараз можна побачити результат їхньої спільної роботи. "У Кайї є молодий, незалежний світогляд, який надихає", – йдеться в офіційному анонсі релізу колекції. У свою чергу Кайя зазначила, що працювати з Карлом – суцільне задоволення. 


Карл Лагерфельд і Кайя Гербер

Всі речі з лінійки можна придбати на сайтах Karl.com і Revolve.com, починаючи з 30 серпня.

Теги: LifeStyle Мода Кайя Гербер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
сьогодні, 19:02 100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
Катерина Петренко
Подорожі Україною: дивовижна Донеччина, яку мало хто бачив
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижна Донеччина, яку мало хто бачив
Юліана Вінтюк
"Мотор Січ" звинуватили у "зраді США на користь Китаю": в чому суть скандалу і кому це вигідно
сьогодні, 17:28 "Мотор Січ" звинуватили у "зраді США на користь Китаю": в чому суть скандалу і кому це вигідно
Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
сьогодні, 17:01 Большой газовый блеф Кремля на счет "Северного потока – 2" и количества добытого газа
Злой Одессит
Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
сьогодні, 16:01 Гучна справа голосіївських "перевертнів у погонах": як Кохнович не дозволив злити розслідування
Тетяна Мартинюк
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук