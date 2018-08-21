Кайя Гербер і Карл Лагерфельд випустили спільну колекцію одягу: стильні фото

Донька Сінді Кроуфорд та успішна модель Кайя Гербер почала співпрацю з культовим французьким модельєром та креативним директором будинку Chanel Карлом Лагерфельдом. Нова капсульна лінія одягу має назву лінійки Karl Lagerfeld x Kaia.

Зйомки рекламної кампанії, в якій головну роль виконала сама 16-річна Кайя Гербер, відбувались в сонячному Малібу, США. Зірка приміряла декілька стильних образів, де можна побачити стильні сумки, сонцезахисні окуляри, прикраси і головні убори.

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Кайя Гербер в кампейні Karl Lagerfeld x Kaia

Над фотоісторією працював сам Карл Лагерфельд, який вже не вперше проводить модні зйомки. Про співпрацю француза з юною моделлю вперше заговорили ще на початку року, однак лише зараз можна побачити результат їхньої спільної роботи. "У Кайї є молодий, незалежний світогляд, який надихає", – йдеться в офіційному анонсі релізу колекції. У свою чергу Кайя зазначила, що працювати з Карлом – суцільне задоволення.



Карл Лагерфельд і Кайя Гербер

Всі речі з лінійки можна придбати на сайтах Karl.com і Revolve.com, починаючи з 30 серпня.