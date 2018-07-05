Кайя Гербер зачарувала розкішним виходом на показі Valentino: фото

Легендарний італійський дім моди Valentino представив свою колекцію в рамках Тижня моди у Парижі Haute Couture. Модний показ відбувся ​​в інтер'єрах готелю Salomon de Rothschild.

Головною зіркою подіуму стала 16-річна Кайя Гербер – донька знаменитої моделі Сінді Кроуфорд.

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Кайя Гербер вразила публіку дивовижним виходом

Кайя пройшлася подіумом у розкішній ніжно ліловій сукні з пір'ям та відкритими плечима. Її фантастичний образ доповнювала об’ємна зачіска та мінімалістичний макіяж з акцентом на очі. Наряд Гербер можна назвати одним з найефектніших у колекції Valentino.

Усі фото: Getty Images

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 4 Лип 2018 р. о 11:41 PDT