Казахські чиновники покидають країну: вилетів і зять Назарбаєва
Джерело:24 канал
Поки населення Казахстану протестує, чиновники – втікають з країни. Впродовж 5 січня з держави вилетіло близько 10 приватних літаків.
Чиновники Казахстану покидають країну
Про те, що місцеві чиновники втікають у країни Європейського Союзу журналістам 24 каналу розповіла мешканка Алмати. За словами казашки, більшість з них відправилися у Швейцарію.
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Як таке може не злити? Коли народ тут просить кращого життя, а верхівка просто біжить,
– наголосила дівчина.
За даними ORDA, з Алмати у невідомому напрямку вилетів російський військово-транспортний літак Іл-76ТД. З якою метою прибув літак і хто саме прилетів до Казахстану – невідомо.
ЗМІ припускають, що Кремль міг відправити найманців ПВК Вагнера для участі у протестах.
З Алмати вилетів російський Іл-76ТД
Країну також нібито покинув зять колишнього президента Казахстану та очільника Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. Адже літак чоловіка вилетів у Киргизстан.
Літак зятя Назарбаєва вилетів у Киргизстан
Що відбувається у Казахстані
- 5 січня ситуація в країні загострилася. Між протестувальниками та силовиками виникли сутички. Через це в кількох регіонах Казахстану ввели надзвичайний стан до 19 січня.
- В Алмати протестувальники підпалили будівлі акимату, прокуратура та стару резиденцію президента.
- Усе місто охоплене вогнем, адже на вулицях горять автомобілі правоохоронців та військових.
- За даними ЗМІ, на протестах постраждали близько 500 людей, серед них і літні люди.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що вже є жертви серед силовиків.
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