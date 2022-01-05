Казахські чиновники покидають країну: вилетів і зять Назарбаєва

5 січня 2022 , 15:54
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Джерело:

24 канал

Поки населення Казахстану протестує, чиновники – втікають з країни. Впродовж 5 січня з держави вилетіло близько 10 приватних літаків.

Чиновники Казахстану покидають країну

Про те, що місцеві чиновники втікають у країни Європейського Союзу журналістам 24 каналу розповіла мешканка Алмати. За словами казашки, більшість з них відправилися у Швейцарію.

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Як таке може не злити? Коли народ тут просить кращого життя, а верхівка просто біжить,
– наголосила дівчина.

За даними ORDA, з Алмати у невідомому напрямку вилетів російський військово-транспортний літак Іл-76ТД. З якою метою прибув літак і хто саме прилетів до Казахстану – невідомо.

ЗМІ припускають, що Кремль міг відправити найманців ПВК Вагнера для участі у протестах.


З Алмати вилетів російський Іл-76ТД

Країну також нібито покинув зять колишнього президента Казахстану та очільника Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. Адже літак чоловіка вилетів у Киргизстан.


Літак зятя Назарбаєва вилетів у Киргизстан

Зверніть увагу! Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Що відбувається у Казахстані

  • 5 січня ситуація в країні загострилася. Між протестувальниками та силовиками виникли сутички. Через це в кількох регіонах Казахстану ввели надзвичайний стан до 19 січня.
  • В Алмати протестувальники підпалили будівлі акимату, прокуратура та стару резиденцію президента.
  • Усе місто охоплене вогнем, адже на вулицях горять автомобілі правоохоронців та військових.
  • За даними ЗМІ, на протестах постраждали близько 500 людей, серед них і літні люди.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що вже є жертви серед силовиків.

Головне про протести в Казахстані: дивіться відео

 

Автор: Софія Мінджоса