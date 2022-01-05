Казахські чиновники покидають країну: вилетів і зять Назарбаєва

Поки населення Казахстану протестує, чиновники – втікають з країни. Впродовж 5 січня з держави вилетіло близько 10 приватних літаків.

Чиновники Казахстану покидають країну

Про те, що місцеві чиновники втікають у країни Європейського Союзу журналістам 24 каналу розповіла мешканка Алмати. За словами казашки, більшість з них відправилися у Швейцарію.

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Як таке може не злити? Коли народ тут просить кращого життя, а верхівка просто біжить,

– наголосила дівчина.

За даними ORDA, з Алмати у невідомому напрямку вилетів російський військово-транспортний літак Іл-76ТД. З якою метою прибув літак і хто саме прилетів до Казахстану – невідомо.

ЗМІ припускають, що Кремль міг відправити найманців ПВК Вагнера для участі у протестах.



З Алмати вилетів російський Іл-76ТД

Країну також нібито покинув зять колишнього президента Казахстану та очільника Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва. Адже літак чоловіка вилетів у Киргизстан.



Літак зятя Назарбаєва вилетів у Киргизстан

Що відбувається у Казахстані

5 січня ситуація в країні загострилася. Між протестувальниками та силовиками виникли сутички. Через це в кількох регіонах Казахстану ввели надзвичайний стан до 19 січня.

В Алмати протестувальники підпалили будівлі акимату, прокуратура та стару резиденцію президента.

Усе місто охоплене вогнем, адже на вулицях горять автомобілі правоохоронців та військових.

За даними ЗМІ, на протестах постраждали близько 500 людей, серед них і літні люди.

Президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що вже є жертви серед силовиків.

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Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.