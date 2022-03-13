Казахстан надішле гуманітарну допомогу Україні через Польщу

Казахстан надсилає Україні гуманітарну допомогу, вона прибуде маршрутом через Польщу.

З посиланням на пресслужбу міністерства охорони здоров’я Казахстану видання зазначає, що допомогу надішлють літаком.

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Опрацьоване питання постачання гуманітарного вантажу за маршрутом Алмати-Катовіце (Польща) повітряним судном. Гуманітарну допомогу громадянам України спрямують двома рейсами 14 та 15 березня з міста Алмати,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що загальна вага гумдопомоги склала 28 тонн. До України везуть близько 17 різних лікувальних препаратів, зокрема антибіотики, протизапальні та антигіпертензивні.

Зазначимо, що росія та Казахстан є давніми політичними та економічними партнерами, тому надання Україні допомоги є дуже показовим.