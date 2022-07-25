Казахстан посилює свою армію, побоюючись війни з росією, – WSJ

25 липня 2022 , 23:36
Читать новость на русском

Джерело:

The Wall Street Journal

Казахстан вирішив збільшити оборонний бюджет. Рішення ухвалили через війну, яку росія почала проти України.

Адже Казахстан є єдиною країною Азії, яка має кордон з росією. Варто зазначити, що через російську агресію Польща планує створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі

Читайте також Війська НАТО мають бути в Західній Україні, – ексголовнокомандувач сил Альянсу в Європі

Казахстан посилює свою армію

Через напад росії на Україну Казахстан вирішив збільшити свій оборонний бюджет на 441 мільярд тенге, що дорівнює орієнтовно 918 мільйонам доларів.

За даними неназваного високопоставленого чиновника, частину коштів спрямують на збільшення військових резервів країни.

Уявіть, якби у них (мовиться про росію – 24 канал) не було України. Ми будемо наступними?,
– сказав чиновник.  

Окрім того, видання повідомило, що високопоставлений чиновник в одній з країн Центральної Азії зазначив, мовляв, страх перед російськими амбіціями тільки зростає. Це при тому, що деякі на Заході переконані, що російська армія стала безпечним противником.

Коротко про зміну поглядів у Казахстані

Дивіться також – співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів про позицію Казахстану щодо росії: відео

 

Автор: Діана Квасневська