Радіємо всьому, що послаблює агресора: Казахстан приймає компанії, що втікають з Росії

Після початку російського вторгнення в Україну багато іноземних компаній зупинили свою діяльність в країні-агресорці. Частина з них обрала Казахстан, як місце для продовження свого бізнесу.

Іноземні компанії не хочуть асоціюватись зі злочинним режимом Путіна в Росії. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв.

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Казахстан таким чином допомагає Україні

За його словами, дуже багато іноземних компаній після початку повномасштабного російського вторгнення почали переводити свої офіси з Росії в Казахстан. Мова йде насамперед про європейські, американські, японські та корейські компанії, які не хочуть мати нічого спільного з агресивним путінським режимом в Росії.

"Ми бачимо дві переваги від цього процесу. По перше, це збільшення податкових надходжень в бюджет Казахстану, адже компанії покидають Росію та реєструються у нас. По друге, це послаблює російську військову машину, через зменшення податкових надходжень, що також працює задля перемоги України", – зазначив Шураєв.

Арман Шураєв про релокацію бізнесу з Росії до Казахстану: дивитись відео

Все, що послаблює Росію та робить сильнішим Казахстан – на благо України. Такі речі, вважає казахський політик, варто сприймати з позитивом.

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