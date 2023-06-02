Радіємо всьому, що послаблює агресора: Казахстан приймає компанії, що втікають з Росії
Після початку російського вторгнення в Україну багато іноземних компаній зупинили свою діяльність в країні-агресорці. Частина з них обрала Казахстан, як місце для продовження свого бізнесу.
Іноземні компанії не хочуть асоціюватись зі злочинним режимом Путіна в Росії. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв.
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Казахстан таким чином допомагає Україні
За його словами, дуже багато іноземних компаній після початку повномасштабного російського вторгнення почали переводити свої офіси з Росії в Казахстан. Мова йде насамперед про європейські, американські, японські та корейські компанії, які не хочуть мати нічого спільного з агресивним путінським режимом в Росії.
"Ми бачимо дві переваги від цього процесу. По перше, це збільшення податкових надходжень в бюджет Казахстану, адже компанії покидають Росію та реєструються у нас. По друге, це послаблює російську військову машину, через зменшення податкових надходжень, що також працює задля перемоги України", – зазначив Шураєв.
Арман Шураєв про релокацію бізнесу з Росії до Казахстану: дивитись відео
Все, що послаблює Росію та робить сильнішим Казахстан – на благо України. Такі речі, вважає казахський політик, варто сприймати з позитивом.
Як вторгнення в Україну б’є по економіці Росії
- Після 24 лютого сотні іноземних компаній призупинили, або взагалі згорнули свій бізнес в Росії. Частина з них релокувалась у сусідні країни. Однією з таких є Казахстан.
- У місцевому МЗС розіслали запрошення відкрити представництво й перенести свій бізнес у Казахстан 401 компанії, які працювали раніше у Росії.
- Додамо також, що нещодавно Польща закрила кордон для перетину російським та білоруським вантажівкам. Скасувати дію цього рішення може лише "спеціальне розпорядження".