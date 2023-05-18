Не Кримом єдиним: у Казані сталась диверсія на залізниці

В Казані відбулась нова диверсія – невідомі підірвали відразу 4 релейних шафи. Як наслідок, було затримано п'ять вантажних поїздів.

Інцидент стався 18 травня, фото та наслідки диверсії поширюють російські телеграм-канали. У контексті сьогоднішньої бавовни в Криму, у росіян уже спостерігається відчутний переляк.

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Що відомо про диверсію в Казані

Повідомляють, що диверсію виявили вночі – обладнання загорілось на перегоні в районі станції Дербишки в Радянському районі міста.

Співробітники станції викликали правоохоронців, які приїхали на місце разом із двома службовими собаками, проте слід зловмисників взяти не змогли. На місці підпалу було знайдено запальничку та кулькову ручку.

Диверсантів шукають, пошук ускладнений тим, що на даній ділянці дороги не було відеоспостереження,

– йдеться у повідомленні.

На залізниці у Казані загорілось обладнання: відео

Диверсія в Криму

До слова, сьогодні дивний інцидент стався також в тимчасово окупованому Криму, і теж на залізниці. Унаслідок дій невідомих пошкоджено залізничне полотно у Бахчисарайському районі. Окупанти уже заявили про диверсію.

В українській розвідці уже відреагували – кажуть, поки росіяни будуть присутніми у Криму, подібні речі відбуватимуться часто.

Також представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що саме цією залізницею росіяни перевозили зброю, яку відправляли на війну в Україну.