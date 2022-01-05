У Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати

На фоні протестів у Казахстані виникли проблеми не лише з інтернетом та мобільним зв'язком. Тепер у країні не працює безготівкова система оплати.

Після відключення інтернету в країні здійснення безготівкових оплат стало неможливим. Таким чином система заблокована.

Зверніть увагу Токаєв заявив, що перебуватиме у столиці, "щоб не трапилось" і пообіцяв жорсткі дії

Не працює додаток головного банку

Крім відсутності можливості безконтактної оплати, у Казахстані виникла ще одна проблема. Додаток головного банку країни не працює.

Люди вийшли на масові протести через підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Водночас протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Останні новини з Казахстану

У Казахстані уже третій день тривають масові протести. Через це президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та заявив про готовність розпустити парламент.

У низці міст відбулися сутички між силовиками та мітингувальниками. Щоб розігнати останніх, у хід пустили водомети та світлошумові гранати.

У Казахстані відсутній доступ до інтернету, а в Алмати та Нур-Султані відключили мобільний зв'язок.

На фоні протестів Токаєв відправив у відставку колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки країни.

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