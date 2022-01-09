У Казахстані під час сутичок загинули 164 людини: серед них 3 дітей

Масові протести у Казахстані, що почалися майже тиждень тому, тривають досі. За цей час вже загинули 164 людини.

Серед загиблих також є 3 дітей. Про це заявила уповноважена з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн.

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З яких регіонів загиблі казахи

Найбільше людей загинуло в Алмати – 103. Також в цьому місці через протести обірвалось життя двох дітей.

В Кизилординській області загинула 21 людина. В Жамбильській – 10 людей. Ще 8 людей загинули в Алматинській області.

Також у Міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що загалом нарахували поки 2300 посстраждалих під час протестів людей. Половина із них – в Алмати. У важкому стані серед них зараз перебувають 80 людей.

Протести у Казахстані: що відомо

Люди вийшли на масові акції ще 3 січня. Причиною стало підняття цін на газ. Згодом, коли влада виконала вимоги і зменшила ціни, протестувальники висунули нові вимоги. Зокрема, серед них була відставка уряду та інше.

Росія та країни ОДКБ направили у Казахстан військових для придушення протестів. Кількість затриманих у країні скоро перевищить 6 000. У столиці силовики почали поквартирний обхід, щоб "виявляти порушників".

За попередніми підрахунками, сума збитків від протестів у Казахстані зросла до 212 мільйонів доларів. Такі дані опублікували у Національній палаті підприємців.

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