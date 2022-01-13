У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані офіційно завершилася місія "миротворчих сил" Організації Договору про колективну безпеку. Вже 13 січня військових почали виводити з країни.

В Алмати влаштували церемонію, що знаменує початок виведення сил ОДКБ. На ній слово взяв заступник міністра оборони Казахстану Мухамеджан Таласов.

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Він подякував силовикам з різних країн і зазначив, що завдяки їм "було забезпечена охорона стратегічних та інших важливих об'єктів".

Завдяки вашому прибуттю казахстанські військовослужбовці співробітники внутрішніх справ змогли приступити до своїх безпосередніх обов'язків,

– сказав Таласов.

Низку миротворців наказом міністра оборони Казахстану нагородили медалями "За внесок у міжнародне співробітництво" та грамотами.

Що відомо про сили ОДКБ у Казахстані

Свої військові контингенти у кількості 2030 осіб та 250 одиниць техніки на територію Казахстану направили:

Росія,

Вірменія,

Білорусь,

Киргизстан,

Таджикистан.

Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн. Експерти побоювалися, що таке рішення може призвести до втрати Казахстаном суверенітету і тривалої окупації країни. Однак Путін раніше пообіцяв, що після "миротворчої місії" сили ОДКБ виведуть з Казахстану.

11 січня з'явилася інформація про те, що основну місію миротворчих сил країн Організації Договору про колективну безпеку у Казахстані завершили. 13 січня стартувало поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Воно триватиме 10 днів.

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