Стало відомо, скільки загинуло росіян внаслідок авіакатастрофи в Казахстані

25 грудня 2024, 19:34
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Автор: Ярослав Погончук

Стало відомо, що на борту літака, який розбився в Казахстані, перебувало 16 росіян. Понад половині вдалося вижити.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Загалом вижили 29 пасажирів літака. 

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Скільки росіян загинуло внаслідок авіакатастрофи в Казахстані

Голова Мінтрансу Казахстану Марат Карабаєв повідомив, що сім громадян Росії загинуло внаслідок катастрофи літака. 

За пасажирами: з Азербайджану 37 осіб було на борту, 23 загинули, 14 вижили; з Киргизстану – три людини, всі троє вижили; із Росії – 16 пасажирів, семеро загинули, дев'ять вижили, із Казахстану – шість пасажирів. На жаль, наші співвітчизники загинули. Екіпаж – п'ятеро людей, із них дві людини загинули, троє вижили,
– розповів міністр.

Також в мережі опублікували список тих, хто вижив. В ньому 29 осіб, включно з росіянами. Цікаво, що в ньому вказано, що вижило 10, а не 7 громадян Росії. 

Хто вижив внаслідок катастрофи літака / Фото росЗМІ

Що відомо про росіян, які були на борту літака

Серед пасажирів літака Azerbaijan Airlines було 16 громадян Росії, з яких імена 10 вказані у списку тих, хто вижив.

Що відомо про росіян, які були на борту:

  • 48-річний Субхонкул Рахімов з Єкатеринбурга летів до Грозного у справах з пересадкою в Баку. Він вижив та майже не постраждав;
  • ще одна мешканка Єкатеринбурга Нарміна Ігітова гостювала у родичів у Баку та летіла до Грозного, щоб звідти виїхати до дочки до Нальчика. Вона вважається зниклою безвісти;
  • співробітник російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" 28-річний Рамін Агаєв летів і Баку до Грозного одного зі своїх вихідних днів. За попередніми даними Уральських авіаліній, Агаєв вижив, але поки не вийшов на зв'язок;
  • 45-річна косметолог Заїра Атсаєва летіла до Грозного із Туреччини через Баку, розповів її родич. Про долю жінки нічого невідомо;
  • росіянка Крістіна Євстигнєєва з Владивостока літала до Баку на робочу зустріч. Вона вижила і перебуває у тяжкому стані у відділенні нейрохірургії;
  • 36-річний Заур Мамедов летів до Грозного з похорону батька. Його брат підтвердив цю інформацію, а також розповів, що Мамедов вижив і перебуває у лікарні.