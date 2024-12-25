Стало відомо, скільки загинуло росіян внаслідок авіакатастрофи в Казахстані
Стало відомо, що на борту літака, який розбився в Казахстані, перебувало 16 росіян. Понад половині вдалося вижити.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Загалом вижили 29 пасажирів літака.
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Скільки росіян загинуло внаслідок авіакатастрофи в Казахстані
Голова Мінтрансу Казахстану Марат Карабаєв повідомив, що сім громадян Росії загинуло внаслідок катастрофи літака.
За пасажирами: з Азербайджану 37 осіб було на борту, 23 загинули, 14 вижили; з Киргизстану – три людини, всі троє вижили; із Росії – 16 пасажирів, семеро загинули, дев'ять вижили, із Казахстану – шість пасажирів. На жаль, наші співвітчизники загинули. Екіпаж – п'ятеро людей, із них дві людини загинули, троє вижили,
– розповів міністр.
Також в мережі опублікували список тих, хто вижив. В ньому 29 осіб, включно з росіянами. Цікаво, що в ньому вказано, що вижило 10, а не 7 громадян Росії.
Хто вижив внаслідок катастрофи літака / Фото росЗМІ
Що відомо про росіян, які були на борту літака
Серед пасажирів літака Azerbaijan Airlines було 16 громадян Росії, з яких імена 10 вказані у списку тих, хто вижив.
Що відомо про росіян, які були на борту:
- 48-річний Субхонкул Рахімов з Єкатеринбурга летів до Грозного у справах з пересадкою в Баку. Він вижив та майже не постраждав;
- ще одна мешканка Єкатеринбурга Нарміна Ігітова гостювала у родичів у Баку та летіла до Грозного, щоб звідти виїхати до дочки до Нальчика. Вона вважається зниклою безвісти;
- співробітник російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" 28-річний Рамін Агаєв летів і Баку до Грозного одного зі своїх вихідних днів. За попередніми даними Уральських авіаліній, Агаєв вижив, але поки не вийшов на зв'язок;
- 45-річна косметолог Заїра Атсаєва летіла до Грозного із Туреччини через Баку, розповів її родич. Про долю жінки нічого невідомо;
- росіянка Крістіна Євстигнєєва з Владивостока літала до Баку на робочу зустріч. Вона вижила і перебуває у тяжкому стані у відділенні нейрохірургії;
- 36-річний Заур Мамедов летів до Грозного з похорону батька. Його брат підтвердив цю інформацію, а також розповів, що Мамедов вижив і перебуває у лікарні.