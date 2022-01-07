"Хто не здасться – буде знищений": у Казахстані силовикам дозволили стріляти на ураження
Джерело:Tengrinews.kz
У Казахстані 5-ий день тривають масові протести. Влада країни вирішила дозволити силовикам на випередження стріляти по мітингувальниках.
Відповідний указ дав особисто президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Крім того, політик назвав мітингувальників вбивцями та злочинцями.
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Токаєв почав говорити про іноземців
Після початку протестів у Казахстані Токаєв звинувачував у цьому уряд. Однак як тільки у Кремлі заявили про "організацію з-за кордону", казахський президент заявив, що силовикам нібито доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".
Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом,
– заявив Токаєв.
Крім того, Токаєв звинуватив у протестах правозахисників та активістів, а події в Алмати, за словами президента – "підпільні теракти".
Введення військ в Казахстан: головне
- У Казахстані з 3 січня тривають масові протести. Через 2 дні ситуація загострилася, тому президент країни Касим-Жомарт Токаєв вирішив звернутися до Організації Договору колективної безпеки (Вірменія, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан, Росія та Казахстан) з проханням ввести війська.
- Того ж вечора Радбез ОДКБ ухвалив рішення відправити своїх військових "миротворців" у Казахстан.
- 7 січня таке рішення ухвалили і в Таджикистані та Киргизстані.
- Росія ж ввела війська ще уранці 6 січня, однак лише ввечері підтвердила це.
- За даними ОДКБ, у Казахстані перебуває 2 500 "миротворців".
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