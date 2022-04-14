"Казаків", які брали участь в окупації Криму, відправили на війну з Україною
14 квітня 2022 , 04:49Читать новость на русском
Росія продовжує підтягувати усі можливі резерви після втрат, які зазнала у війні проти України. У бій збираються послати навіть "казаків".
Росія провалює додаткову мобілізацію сил. Контракти підписують в рази менше людей, ніж очікували окупанти, тому вони намагаються залучити до воєнних дій різні мілітарні організації.
Читайте також Росія втратила 505 танків за час війни, і це тільки підтверджені у фото або відео, – Oryx
Залучення "казаків"
Квазі мілітарна організація “Казаки Крыма и Кубани” вирушили воювати проти України. Їх залучили до складу російської армії. Також повідомляється, що ці "казакі" брали участь в окупації Криму.
Дивіться також – у МВС сказали, де очікують найголовнішу битву війни: відео