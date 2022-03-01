Казали, що Україна капітулювала, а нам лише потрібно до Києва доїхати, – полонений росіянин

Російські військові масово здаються в полон. Багато з них запевняють, що нібито не знали, куди їдуть. Один з них розповів, що його обдурили "капітуляцією України",

Окупант розповів, що був на військових навчання у Воронежі. Однак кожного разу все більше наближались до кордону.

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Командири казали, що Зеленський підписав наказ про капітуляцію України.

"Сказали, що нам треба просто доїхати до Києва, зайняти оборону і потім повернемось назад, – зазначив полонений.

Нам сказали, або ми підписуємо контракт, або підписують за нас,

– додав росіянин.

Він нібито не знав, що вбиватиме людей.

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