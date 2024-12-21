Атака БпЛА на Казань у Росії: показуємо на карті, де розташоване місто

Казань опинилася під атакою безпілотних літальних апаратів, там чули серію вибухів 21 грудня. Через це у регіоні навіть закрили аеропорти та навчальні заклади.

Де саме розташована Казань у Росії та як далеко цей населений пункт від української території – показує на карті 24 Канал.

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Де розташована Казань у Росії

Казань є одним із найбільших міст Росії та безпосередньо Татарстану, що на сході європейської частини країни-агресорки. Воно розташоване більш ніж за 1 тисячу кілометрів від кордону з Україною, подекуди відстань сягає від 1,2 до 1,4 тисячі кілометрів.

Якщо вимірювати відстань від Харкова до Казані, то вона буде приблизно 1,3 тисячі кілометра. Тому атака безпілотних літальних апаратів на цей регіон Росії та серія влучань – багато чого багато говорить про стан захисту ворожих міст засобами протиповітряної оборони.

Де саме розташована Казань: дивіться на карті

До слова, у Центрі протидії дезінформації припускають, що у Казані безпілотник міг атакувати Казанський пороховий завод, який є важливим об'єктом російського військово-промислового комплексу. Зауважимо, що ворожі офіційні джерела своєю чергою повідомляють, що дрон цілі нібито не досягнув.