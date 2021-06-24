У Разумкова є політичні амбіції, – Казанський про підтримку Фукса та Фірташа спікером

24 червня 2021 , 15:54
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Джерело:

24 канал

Дмитро Раузмков не підтримав санції Ради нацбезпеки і оборони проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Можливо, у нього є фінансовий інтерес.

Крім того, це відомий факт, що у голови Верховної Ради Дмитра Разумкова є політичні амбіції. Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Чому Разумков не підтримав санкції РНБО

На його думку, не можна стверджувати, але не варто й виключати, що Разумков зустрічався з представниками Фукса та Фірташа. Вони, можливо, пообіцяли йому підтримку на наступних виборах.

У Разумкова є політичні абміції. Він думає про те, щоб будувати свою політичну силу,
– зазначив Казанським.

Крім того, за його словами, коли будують власну політичну силу, з потенційними інвесторами та спонсорами намагаються не сваритись.

Денис Казанський про політичні амбіції Дмитра Разумкова: дивіться відео

Санкції РНБО проти Фірташа та Фукса: головне

  • На засіданні Ради нацбезпеки та оборони 18 червня прийняли рішення про запровадження санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса.
  • Крім того, під санкції потрапив і український олігарх Дмитро Фірташ.
  • Дмитро Разумков і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не підтримали такі рішення.
Автор: Тетяна Сукач