Казкові знімки озера Байкал підкорили мережу: неймовірні фото
Російський фотограф Христина Макеєва зробила дивовижну фотосесію на озері Байкал. Казкові знімки вражають красою і стилем.
Байкал є найглибшим прісноводним озером у світі. Воно розташоване у горах Сибіру, відтак зачаровує красою природи. Взимку озеро замерзає, фіксуючи під кригою пухирці повітря. Саме це додає озеру казковості.
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За словами Христини Макеєвої, пухирці метану та кисню замерзають, створюючи 3D-модель космосу.
"Тріщини, пухирці повітря, бризки на березі – це настільки унікально і красиво, що захоплює дух. Це чистий куточок природи, унікальне, красиве та дивовижне місце", – розповіла Христина Макеєва.
Джерело: boredpanda.com
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