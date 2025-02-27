Екскандидат у президенти Румунії Джорджеску після допиту показав жест, схожий на нацистський
- Колишній кандидат у президенти Румунії, Келін Джорджеску, опинився в центрі скандалу після того, як зробив жест, схожий на "нацистське вітання", після допиту в Генпрокуратурі.
- Інцидент стався після п'ятигодинного допиту, коли Джорджеску привітав своїх прихильників, серед яких були політики від ультраправих партій, біля будівлі прокуратури.
Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, відомий своїми ультраправими поглядами, опинився в центрі скандалу після багатогодинного допиту в Генпрокуратурі. Після виходу з будівлі прокуратури він зробив жест, схожий до "нацистського вітання".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @Daractenus у X.
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Яким жестом привітався Джорджеску зі своїми прихильниками
Допит Джорджеску тривав п'ять годин. Одразу після цього він покинув будівлю Генпрокурати, біля якої на екскандидата в президенти Румунії очікували його прихилиьники, зокрема політики від ультраправого Альянсу за об’єднання румунів і Партії молоді.
Джорджеску вирішив привітатися із людьми помахавши їм рукою, а потім зробив жест, що дуже схожий на "нацистське вітання".
Джорджеску зробив жест, що схожий на нацистський: дивіться відео
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура Румунії відкрила кримінальне провадження проти Джорджеску. Йому інкримінують низку серйозних звинувачень.