Інтерв'ю Зеленського теж вплинуло: в ОП сказали, чому Кіт Келлог переніс візит до України

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог переніс свою поїздку до Києва. На це вплинуло, зокрема, інтерв'ю Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману.

Також в адміністрації Дональда Трампа розуміють, що Росія наразі відкине всі пропозиції, тому немає сенсу заходити в переговорний трек. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, припустивши, коли Келлог все ж може приїхати в Україну.

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Чому поїздку Келлога в Київ відклали

Візит Келлога до України могли перенести з 2 причин:

інтерв'ю Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману;

в адміністрації Трампа поки не бачать, з чим заходити в переговорний трек, адже Росія не може адекватно реагувати на ті чи інші пропозиції.

Будь-яка пропозиція Росії не буде прийнята за тих обставин, які сьогодні склалися. Все-таки треба через силу примушувати Росію. Тобто немає сенсу робити пропозицію, на яку вони скажуть: "Ні, нас це не влаштовує. Ми хочемо, щоб Україна зробила те і те",

– наголосив Подоляк.

Країна-агресорка на різних майданчиках продовжує просувати свої "умови". Серед них:

Україна має юридично відмовитися від своїх територій. Росія не має відповідати за всі скоєні злочини, вчинені на українській території. Україна має відмовитися від своєї зовнішньої та внутрішньої суб'єктності. Україна має відмовитися від вступу в НАТО та інші союзи.

Це не ті позиції, з якими можна сідати за стіл, і це абсолютно точно усвідомлюють у Сполучених Штатах. Розуміють, що коли вони висуватимуть якісь свої пропозиції, Росія казатиме: "Ні, якщо нам не віддадуть одне, друге, третє, то ми не готові до переговорів". Це говоритиме про неформальну силу Росії. Це точно нікому не потрібно,

– пояснив Михайло Подоляк.

Тільки спільна позиція країн-союзників, які підтримують Україну, може примусити Росію зупинити агресію: суттєве збільшення мілітарних постачань та інвестицій в оборонні можливості України; нарощування санкційного тиску на Росію, тобто обмежити її можливості торгувати на глобальному ринку. Лише це, на думку Подоляка, пришвидшить фінал війни.

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Коли Келлог все-таки може приїхати в Україну

Радник голови ОПУ пояснив, що наразі невідома точна дата візиту Кіта Келлога до України. Наразі ведуться обговорення на неформальних комунікаційних майданчиках між Києвом та Вашингтоном.

"Але пан Келлог чітко заявив, що спочатку інавгурація, певні формальні дії, зустрічі на рівні президента Трампа та Зеленського. І вже після цього будемо виходити з якимись пропозиціями", – резюмував Подоляк.