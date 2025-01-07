Келлог відклав візит до Києва: Огризко припустив, що задумав Трамп

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відклав поїздку до України, а також до інших європейських держав. Про це вже офіційно повідомило Міністерство закордонних справ. Ймовірно, Трамп хоче більш ретельно підготуватися до переговорів.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу припустив, що Трамп хоче здивувати світ і прагне зробити свої плани несподіванкою.

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Я думаю, що він висуне якусь екзотичну ідею. А потім команда, у тому числі й Келлог, буде з'ясовувати, що про це думають у країнах Європи, в Україні та інших державах. Щоб не створилося враження, що інші диктують Трампу якісь умови, а він їх лише озвучує,

— пояснив Володимир Огризко.

Він додав, що Трамп прагне бути новатором і привертати до себе увагу. Тому, власне, він і робить гучні заяви, як-от із Канадою, Гренландією чи Панамським каналом.

"Усі жваво це обговорюють, а він у центрі уваги. Я думаю, що логіка саме така: я щось скажу, а далі команди почнуть працювати, уточнювати, узгоджувати, змінювати й так далі", – додав Огризко.

Нагадуємо, що Кіт Келлог мав відвідати Україну на початку січня. Очікується, що він приїде після інавгурації Дональда Трампа.