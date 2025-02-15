Келлог заявив, що США будуть посередниками між українцями та росіянами

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Вашингтон буде посередником у перемовинах між Києвом та Москвою.

Відповідну заяву він зробив з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, передає 24 Канал. Водночас він визнає, що поки важко сказати, як виглядатимуть мирні перемовини.

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Що заявив Келлог про перемовини

Кіт Келлог заявив, що філософія Сполучених Штатів полягає у тому, аби "зупинити вбивства і війну".

Коли говоримо про те, щоб сидіти за столом… я тут, щоб зібрати важливу інформацію. Я дипломат. За столом будуть українці та росіяни, і американці як посередники,

– заявив він.

Спецпредставник запевнив, що ніхто не буде виключений із переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні. Водночас він наголосив, що не можна було не спілкуватися з російським диктатором Владіміром Путіним, оскільки контакти з Москвою необхідні.