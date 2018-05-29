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Кендалл Дженнер і Мерт Алас стали зірками турецького Vogue: гарячі фото

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Мерт Алас і Кендалл Дженнер для Vogue Türkiye
Мерт Алас і Кендалл Дженнер для Vogue Türkiye / vogue.com.tr

Найбільш оплачувана модель 2017 року Кендалл Дженнер та знаменитий фотограф і модель Мерт Алас прикрасили обкладинку ювілейного 100-го випуску видання Vogue Türkiye.

У червневий номер розкажуть про Мерта Аласа з Туреччини, який вже 25 років працює в дуеті з британським фотографом Маркусом Пігготтом та створює для найвідоміших глянців модні фотосесії.

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Однак цього разу Мерт сам став моделлю і разом з 22-річною моделлю Кендалл "осідлав" двоколісний мотоцикл. Пара моделей виглядала у кадрі дуже ефектно та гармонійно. Для зйомки Мерт одягнув стильні джинси та білу футболку, в той час Дженнер, як справжня леді-хуліганка приміряла сексуальну білизну чорного кольору, шорти, босоніжки з пір'ям та вишукані прикраси.


Мерт Алас і Кендалл Дженнер для Vogue Türkiye

Харизматичний чоловік на інших фото також оголив торс, продемонструвавши спортивні форми і знявся для чорно-білого портрету. Автором фотоісторії став напарник Мерта – Маркус Пігготт.

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Мерт Алас і Кендалл Дженнер для Vogue Türkiye


Мерт Алас для Vogue Türkiye


Мерт Алас для Vogue Türkiye
 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: Vogue Türkiye
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