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      Кендалл Дженнер потрапила у скандал через провокативну фотозйомку у Vogue

      641 Читать новость на русском
      Кендалл Дженнер для Vogue
      Кендалл Дженнер для Vogue / Instagram / @kendalljenner

      Американська зірка Кендалл Дженнер нещодавно прийняла участь в черговій фотосесії для американського глянцю Vogue. Разом з нею для фото позувала модель Імаам Хаммам, які постали у зйомці в образах темношкірих людей, що викликало хвилю обурень в мережі.

      Про це повідомляють на EOnline!.

      Фотографії, зроблені для CFDA (Ради модельєрів Америки) і Vogue Fashion Fund, стали об’єктом обговорень в мережі, адже білошкіра модель Кендалл знялась для світлин із зачіскою в африканському стилі. Прихильники глянцю не зрозуміли, для чого було брати нетемношкіру модель, щоб створити образ африканської жінки.

      Читайте також: Подруги Кендалл Дженнер і Белла Хадід одягнули сукні без білизни: відверті фото

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

      "Протягом багатьох років нас дискримінували за нашу зовнішність і особливо за наше волосся. Це ляпас, коли нетемношкірі люди намагаються наслідувати наш зовнішній вигляд", – йдеться в одному з коментарів користувача Instagram.

      Цей та багато інших коментарів залишали прихильники американського журналу в мережі, на що представники видавничого дому Conde Nast, у який входить видання Vogue, змушені були вибачитись.

      Зображення мало символізувати модернізовану зачіску едвардіанської епохи, а також об'ємні зачіски 60-х і початку 70-х. Ми приносимо свої вибачення, якщо все сталося по-іншому, ніж передбачалося, і ми, звісно, не хотіли нікого кривдити,
      – йдеться в офіційній заяві.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

       

      Варто додати, що в схожий скандал цього року також вляпались зірки Джіджі Хадід, яка знімалась для Vogue Italia, та співачка Ріанна, яка прикрасила обкладинку Vogue Arabia. Якщо у першому випадку Джіджі зробили занадто сильний макіяж і темний ретуш, то Ріанна не всім сподобалась в представленні образу дружини єгипетського фараона Ехнатона Нефертіті.

      Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Скандал
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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