Кендалл Дженнер потрапила у скандал через провокативну фотозйомку у Vogue

Американська зірка Кендалл Дженнер нещодавно прийняла участь в черговій фотосесії для американського глянцю Vogue. Разом з нею для фото позувала модель Імаам Хаммам, які постали у зйомці в образах темношкірих людей, що викликало хвилю обурень в мережі.

Про це повідомляють на EOnline!.

Фотографії, зроблені для CFDA (Ради модельєрів Америки) і Vogue Fashion Fund, стали об’єктом обговорень в мережі, адже білошкіра модель Кендалл знялась для світлин із зачіскою в африканському стилі. Прихильники глянцю не зрозуміли, для чого було брати нетемношкіру модель, щоб створити образ африканської жінки.

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"Протягом багатьох років нас дискримінували за нашу зовнішність і особливо за наше волосся. Це ляпас, коли нетемношкірі люди намагаються наслідувати наш зовнішній вигляд", – йдеться в одному з коментарів користувача Instagram.

Цей та багато інших коментарів залишали прихильники американського журналу в мережі, на що представники видавничого дому Conde Nast, у який входить видання Vogue, змушені були вибачитись.

Зображення мало символізувати модернізовану зачіску едвардіанської епохи, а також об'ємні зачіски 60-х і початку 70-х. Ми приносимо свої вибачення, якщо все сталося по-іншому, ніж передбачалося, і ми, звісно, не хотіли нікого кривдити,

– йдеться в офіційній заяві.

Варто додати, що в схожий скандал цього року також вляпались зірки Джіджі Хадід, яка знімалась для Vogue Italia, та співачка Ріанна, яка прикрасила обкладинку Vogue Arabia. Якщо у першому випадку Джіджі зробили занадто сильний макіяж і темний ретуш, то Ріанна не всім сподобалась в представленні образу дружини єгипетського фараона Ехнатона Нефертіті.