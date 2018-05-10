Кендалл Дженнер знялася у дивовижній фотосесії
Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та модель Кендалл Дженнер знялася у стильній фотосесії для глянцевого видання Elle.
Стильні фото з нової фотосесії модель виклала у своєму Instagram.
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Кендалл Дженнер
За 3 години фото назбирали більше 1 мільйона переглядів та безліч компліментів.
Світлини також опублікував у своєму Instagram фотограф Chris Colls, який знимкував Кендалл.
Джерело: 24 Канал
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