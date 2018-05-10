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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кендалл Дженнер знялася у дивовижній фотосесії

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та модель Кендалл Дженнер знялася у стильній фотосесії для глянцевого видання Elle.

Стильні фото з нової фотосесії модель виклала у своєму Instagram.

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Кендалл Дженнер

За 3 години фото назбирали більше 1 мільйона переглядів та безліч компліментів.

 

 

the story! @elleusa @chriscolls

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 

@elleusa @chriscolls

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Світлини також опублікував у своєму Instagram фотограф Chris Colls, який знимкував Кендалл.

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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