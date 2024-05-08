Одне з першочергових завдань: чому Керченський міст досі важлива ціль

Керченський міст залишається однією з основних цілей для Сил оборони у тимчасово окупованому Криму. Україна почала знищувати російські системи ППО. Окупанти вважають, що таким чином наша країна готується до майбутніх атак по півострову.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що знищення російських систем протиповітряної оборони та зенітно-ракетних комплексів – підготовка до виконання майбутніх бойових завдань. Він додав, що ворогу варто завдавати удару одразу після знищення ППО, щоб росіяни не встигли розгорнули наступний комплекс для оборони.

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Чому основна ціль ППО

Світан назвав 2 варіанти, чому Сили оборони знищують протиповітряні комплекси ворога. Перший – це підготовка до удару по військових об'єктах, зокрема, і по Керченському мосту. Другий – це один з етапів, щоб здобути перевагу у повітрі при використанні авіації, наприклад F-16.

Удари по Керченському мосту однозначно будуть, бо це одне з першочергових завдань для наших засобів дальнього ураження. Коли це відбудеться залежить від підготовки росіян. Якщо противник чекає, то краще поки цього не робити. Удар буде нанесено тоді, коли окупанти чекатимуть цього найменше,

– зауважив він.

Забезпечення російських військ

Росія намагається переправляти більшу частину своїх військових засобів сухопутним шляхом, адже це зручніше з погляду логістики. У Росії через Крим успішно працює автомобільний механізм. Ворог планує найближчим часом запустити й залізничний. На думку військового експерта, зважаючи на ці фактори, потреба зруйнувати Керченський міст не зникає.

Через Керченський міст проходить як мінімум 30% військових постачань з Росії на фронт. Як тільки Сили оборони будуть готові виконати завдання із великою ймовірністю знищення цієї цілі – це відбувається,

– зазначив Роман Світан.

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